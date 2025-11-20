13.4 C
Osservatorio economico a Roma

Da stranotizie
Osservatorio economico a Roma

L’Assemblea Capitolina ha approvato la delibera per l’istituzione del primo Osservatorio di Roma Capitale sullo stato dell’economia della città. Questo passo segna l’avvio di uno strumento moderno, trasparente e partecipato dedicato all’analisi delle trasformazioni in atto nella capitale.

L’Osservatorio sarà un luogo di confronto e collaborazione tra istituzioni, sindacati, rappresentanti del mondo del lavoro, Università, Camera di Commercio, centri di ricerca e Banca d’Italia, creando una rete di competenze al servizio della città. I suoi compiti principali saranno quelli di raccogliere i dati socioeconomici relativi alla città, anche attraverso open data e big data, per avere una fotografia reale e costante dell’economia romana, nonché supportare la programmazione delle politiche pubbliche e valutare l’impatto delle politiche di Roma Capitale su disuguaglianze, povertà e dinamiche sociali e demografiche.

L’Osservatorio avrà anche l’obiettivo di rafforzare la collaborazione tra pubblico e privato. La consigliera Valeria Baglio ha spiegato che l’Osservatorio nasce per governare i cambiamenti in atto a Roma con dati certi e puntuali, consentendo alla città di confrontarsi con le altre città italiane ed europee e di inserirsi in una rete internazionale di esperienze e buone pratiche.

