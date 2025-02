Osservare i satelliti Starlink: una guida notturna

Se osservate “trenini” luminosi nel cielo notturno, probabilmente sono i satelliti Starlink, parte di un progetto ambizioso avviato nel 2015 da SpaceX per fornire Internet ad alta velocità ovunque. La rete di Starlink, composta da satelliti in orbita terrestre bassa (LEO), mira a connettere anche le aree più remote del pianeta. Dopo ogni lancio, i satelliti si raggruppano in file visibili a occhio nudo per alcuni giorni, creando il fenomeno del “trenino”.

Per osservare i satelliti Starlink, è possibile utilizzare l’app FindStarlink, disponibile su Play Store e App Store, che consente di visualizzarne la posizione in tempo reale e offre la possibilità di ricevere notifiche sugli avvistamenti. In alternativa, il sito web FindStarlink.com permette di inserire la propria posizione e consultare gli orari ottimali per vedere i satelliti.

La visibilità dei satelliti dipende dalla luce solare, rendendoli facilmente osservabili subito dopo il tramonto o prima dell’alba. Nei giorni successivi al lancio, i satelliti appaiono in fila, mentre in seguito, man mano che si allontanano, diventano meno evidenti. Tuttavia, con strumenti come binocoli o telescopi, è ancora possibile individuarli.

Attualmente ci sono circa 6.000 satelliti Starlink, con progetti di espansione fino a 12.000 e possibili 42.000 in futuro. Ogni satellite completa un’orbita attorno alla Terra in circa 90 minuti, permittendo più passaggi visibili in una sola notte. Per una migliore esperienza di osservazione, è consigliabile trovare luoghi con poco inquinamento luminoso, utilizzando gli strumenti menzionati per pianificare gli avvistamenti.