Offerta di Lavoro: OSS / Assistenza Familiare / Badante a Torino

ONLY JOB, agenzia per il lavoro con sede a Nichelino, seleziona un OSS / Assistente Familiare / Badante per una Rsa a Torino. La posizione prevede un impiego full time su turni, con responsabilità di assistenza a anziani, sia parzialmente che non autosufficienti, in collaborazione con il personale sanitario.

Requisiti principali:

Qualifica di Operatore Socio Sanitario (OSS) o esperienza equivalente nel settore.

Capacità di lavorare in team e gestire situazioni di emergenza.

Flessibilità oraria e disponibilità a lavorare su turni.

Se hai passione per il settore socio-sanitario e desideri fare la differenza nella vita degli anziani, ti invitiamo a candidarti subito! Inviaci il tuo CV e unisciti al nostro team dedicato.