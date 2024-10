Ospiti straordinari per il programma “Da noi… a Ruota Libera” su Rai 1

Domenica 13 ottobre, alle 17.20, Rai 1 propone un nuovo appuntamento con il programma “Da noi… a Ruota Libera”, condotto da Francesca Fialdini. La trasmissione, ideata dalla Direzione Intrattenimento Day Time in collaborazione con Endemol Shine Italy, si presenta ricca di ospiti illustri tra cui Amii Stewart, Rocco Papaleo, Matilda De Angelis ed Eleonora Riso, rendendola un evento imperdibile per gli amanti della cultura e dell’intrattenimento.

Amii Stewart, icona della disco music, sta per celebrare il quarantesimo anniversario del brano “Friends”, riscritto e riproposto in una nuova versione per deliziare i suoi fan. Attualmente, Stewart si esibisce nel tour “Back to my roots”, dove ripercorre i successi della sua carriera, raccontando come la musica abbia il potere di unire le generazioni attraverso esperienze condivise.

Rocco Papaleo, un artista eclettico, presenta il suo nuovo libro “Perdere tempo mi viene facile”. Conosciuto per la sua abilità di unire umorismo e introspezione, Papaleo condividerà la sua visione della vita e il suo processo creativo in un’opportunità unica per esplorare il suo mondo artistico e il significato delle sue opere.

Il programma dà spazio anche a giovani talenti come Matilda De Angelis e Eleonora Riso. La giovane attrice De Angelis, in costante ascesa nel panorama cinematografico italiano, condividerà esperienze sulla sua recente evoluzione professionale e progetti futuri. Accanto a lei, la promettente scrittrice Eleonora Riso esplorerà temi attuali attraverso la sua narrativa, offrendo prospettive sulla letteratura contemporanea e sul messaggio che le nuove generazioni vogliono esprimere.

Con questa puntata, Rai 1 si prepara a intrattenere il pubblico non solo attraverso la musica e il cinema, ma anche con un forte focus sulla letteratura e la cultura, elementi essenziali per ogni società. La varietà di ospiti e argomenti trattati promette momenti di riflessione e divertimento, celebrando il ricco patrimonio culturale italiano. Non mancate dunque a questo atteso appuntamento che riunisce diverse forme d’arte in un’unica emittente.