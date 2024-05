Ospiti più difficili di Belve, Fagnani: “Uno mi disse ‘Ricorda, sono potente'”

Non soltanto Lucio Presta, oggi al Festival della Tv tra gli ospiti c’era anche Francesca Fagnani, che ha svelato qualche curiosità su Belve. La giornalista e conduttrice ha raccontato alcuni aneddoti ed ha ricordato due tra gli ospiti più difficili che ha intervistato, si tratta di due politici. Uno le ha fatto decine di chiamata in poche ore, un altro invece le ha chiesto di fare un taglia e cuci all’intervista e le ha anche ricordato di essere un personaggio potente. La Fagnani però ha precisato che entrambe le interviste sono andate in onda in versione integrale.

«Mi è stato detto “Ricordati che io sono ancora potente”» Francesca Fagnani e i politici ospiti a #Belve che le hanno chiesto di tagliare parti dell’intervista.#FestivalDellaTv pic.twitter.com/cvVlDsxltI — Cinguetterai  (@Cinguetterai) May 25, 2024

