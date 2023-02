Ospiti internazionali alla finale di Sanremo, l’annuncio: Amadeus svela chi sono

Ormai gli annunci di Amadeus al TG1 sono più attesi e seguiti di quelli di Conte nel 2020. Dopo aver rivelato i nomi delle donne che l’avrebbero affiancato al Festival di Sanremo 2023, i big in gara e gli ospiti italiani, oggi il conduttore è tornato a parlare al telegiornale di Rai Uno per svelare gli ospiti internazionali che si esibiranno sul palco del Teatro Ariston alla finale di Sanremo 2023. I rumor su Madonna, Dua Lipa o Ariana Grande non erano fondati, perché l’11 febbraio vedremo i Depeche Mode a Sanremo.

🔴È ufficiale: i Depeche Mode saranno super ospiti nella serata finale di #Sanremo2023 pic.twitter.com/e03uGCHA0O — Cinguetterai  (@Cinguetterai) February 1, 2023

Gli ospiti internazionali di Sanremo 2023, l’annuncio di Amadeus.

“Buonasera a tutti, amici del TG 1 sono molto felice ed emozionato nel darvi questa notizia sugli ospiti internazionali. Sono un grande fan del gruppo che sto per annunciare. Li ho trasmessi alla radio per tanti anni. Nella serata finale, sabato 11 febbraio ci saranno i mitici Depeche Mode”.

