ospiti e programma serata dopo serata

Festival di Sanremo 2023: gli ospiti e il programma serata per serata della kermesse condotta da Amadeus.

Tutto pronto per il Festival di Sanremo 2023. Dal 7 all’11 febbraio la kermesse tornerà, in diretta dal teatro Ariston, su Rai 1. Condurrà ancora una volta il direttore artistico Amadeus, affiancato per l’occasione a Gianni Morandi. Nel corso delle cinque serate, i due presentatori saranno accompagnati da Chiara Ferragni, nella prima e nell’ultima serata, e poi da Francesca Fagnani, Paola Egonu e da Chiara Francini. Scopriamo insieme tutti gli ospiti e il programma serata per serata, in attesa di eventuali ulteriori sorprese dell’ultimo minuto.

Festival di Sanremo 2023: gli ospiti

Come abbiamo appena detto, tra gli ospiti d’onore di questa edizione del Festival ci sarà Gianni Morandi, che la kermesse l’ha già condotta in passato, e che lo scorso anno ne era uno dei concorrenti, ma anche le cinque splendide donne presentate negli scorsi giorni da Amadeus. Sanremo resta però soprattutto musica. Per questo motivo anche quest’anno si alterneranno sul palco tantissimi cantanti nel ruolo di ospiti.

Amadeus

Tra le star internazionali, ci sarà spazio per il ritorno dei Black Eyed Peas, oltre che dei nostri Måneskin, all’indomani tra l’altro anche dei Grammy, e dei vincitori dello scorso anno, Mahmood e Blanco. Ci sarà poi spazio anche per tantissimi cantanti italiani over 70: dalla reunion dei Pooh, alla prima volta insieme di Morandi, Al Bano e Massimo Ranieri, fino ad arrivare a una leggenda come Peppino Di Capri e a Gino Paoli, ospite della finale. Nell’appuntamento conclusivo ci sarà poi spazio anche per un videomessaggio in collegamento del presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

Sul versante dello spettacolo, ci sarà spazio anche per il comico Angelo Duro, mentre nei giorni del festival, in parallelo, avremo in piazza Colombo uno spettacolo con artisti come Achille Lauro, Annalisa, Piero Pelù, La Rappresentante di Lista, Francesco Renga e Nek. Sulla nave da crociera ci sarà poi spazio per Salmo, Fedez, Guè e Takagi & Ketra.

Il programma serata per serata

La serata di debutto, quella del 7 febbraio, vedrà protagonisti quattordici dei concorrenti in gara. Saranno ascoltate le loro canzoni per la prima volta e saranno votate dai giornalisti della giuria Stampa, radio e web. A condurre, con Amadeus e Gianni Morandi, ci sarà Chiara Ferragni. Ospiti d’onore Mahmood e Blanco, vincitori del 2022, e poi il grande ritorno dei Pooh, in formazione con Riccardo Fogli. Ospite anche Elena Sofia Ricci per presentare una nuova fiction Rai. Molto probabile anche un collegamento con la nave da crociera per un’esibizione del rapper Salmo.

Salmo

Nella seconda serata il meccanismo della gara sarà lo stesso della precedente, con le altre quattordici canzoni presentate per la prima volta e votate dai giornalisti. A condurre con Ama ci sarà la giornalista Francesca Fagnani. Ospiti d’onore Al Bano e Massimo Ranieri, che canteranno con Gianni Morandi, e poi anche i Black Eyed Peas come star internazionali. Spazio anche al comico Angelo Duro, che proverà a strappare qualche risata alla platea dell’Ariston.

Angelo Duro

La terza serata, quella del giovedì, sarà la prima in cui potranno essere ascoltate tutte le canzoni in gara. I brani potranno essere giudicati dal televoto e verranno valutati anche dalla Giuria demoscopica. A condurre ci sarà Paola Egonu, una stella della pallavolo italiana, mentre come ospiti d’onore avremo i Måneskin e Peppino Di Capri.

Maneskin

Arriviamo così alla quarta serata, quella del venerdì, dedicata a cover e duetti. A giudicare questa serata ci saranno sia il Televoto, con il peso del 34%, sia la Demoscopica e i giornalisti (con il 33%). A condurre ci sarà Chiara Francini. Queste le cover scelte dagli artisti in gara e gli artisti coinvolti come ospiti:

Anna Oxa & Iljard Shaba – Un’emozione da poco (Anna Oxa)

Ariete & Sangiovanni – Centro di gravità permanente (Franco Battiato)

Articolo 31 & Fedez – Medley Articolo 31

Colapesce Dimartino & Carla Bruni – Azzurro (Adriano Celentano)

Colla Zio & Ditonellapiaga – Salirò (Daniele Silvestri)

Coma_Cose & Baustelle – Sarà perché ti amo (Ricchi e Poveri)

Elodie & BigMama – American woman (Lenny Kravitz)

Gianluca Grignani & Arisa – Destinazione paradiso (Gianluca Grignani)

Gianmaria & Manuel Agnelli – Quello che non c’è (Afterhours)

Giorgia & Elisa – Luce (Tramonti a nord est) (Elisa) / Di sole e d’azzurro (Giorgia)

I Cugini di Campagna & Paolo Vallesi – La forza della vita (Paolo Vallesi) / Anima mia (I Cugini di Campagna)

Lazza & Emma & Laura Marzadori – La fine (Nesli, reinterpretata da Tiziano Ferro)

LDA & Alex Britti – Oggi sono io (Alex Britti)

Leo Gassmann & Edoardo Bennato & Quartetto Flegreo – Medley di Edoardo Bennato

Levante & Renzo Rubino – Vivere (Vasco Rossi)

Madame & Izi – Via del campo (Fabrizio De Andrè)

Mara Sattei & Noemi – L’amour toujours (Gigi D’Agostino)

Marco Mengoni & Kingdom Choir – Let it be (The Beatles)

Modà & Le Vibrazioni – Vieni da me (Le Vibrazioni)

Mr. Rain & Fasma – Qualcosa di grande (Cesare Cremonini)

Olly & Lorella Cuccarini – La notte vola (Lorella Cuccarini)

Paola & Chiara & Merk & Kremont – Medley di Paola & Chiara

Rosa Chemical & Rose Villain – America (Gianna Nannini)

Sethu & Bnkr44 – Charlie fa surf (Baustelle)

Shari & Salmo – Medley di Zucchero

Tananai & Don Joe – Vorrei cantare come Biagio (Simone Cristicchi)

Utimo & Eros Ramazzotti – Medley di Eros Ramazzotti

Will & Michele Zarrillo – Cinque giorni (Michele Zarrillo)

Eros Ramazzotti

Infine, nell’appuntamento conclusivo, quello della super finale dell’11 febbraio, torneranno le canzoni in gara, che verranno votate solo dal pubblico da casa. Le prime cinque in classifica si contenderanno quindi la vittoria con un’ulteriore votazione che coinvolge anche demoscopica e giornalisti.

A condurre tornerà Chiara Ferragni, ci sarà spazio per il messaggio di Zelensky, per un nuovo collegamento con Salmo e poi, come grande ospite d’onore della serata, un cantautore straordinario come Gino Paoli.