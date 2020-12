Sanremo 2021, conduttori e ospiti: Amadeus svela i dettagli del Festival della canzone italiana, che avrà per protagonisti anche Elodie, Achille Lauro e Amadeus.

Prende sempre più forma il prossimo Festival di Sanremo 2021, seconda edizione della kermesse condotta e affidata completamente ad Amadeus. Dopo le tante sorprese del cast dei 26 Big, mai come quest’anno così giovane e fresco, il direttore artistico non smette di stupirci. Il nome della prima co-conduttrice è infatti di primissimo livello, e anche i primi super-ospiti fanno accendere i riflettori su un Festival che sarà quantomeno diverso. Ecco i nomi di tutti gli ospiti che calcheranno il palco dell’Ariston.

Sanremo 2021, presentatori: le donne di Amadeus

Come lo scorso anno, anche stavolta Amadeus sembrerebbe essere propenso a una conduzione multipla per quanto riguarda l’universo femminile. Per il momento è solo uno il nome confermato, ma è di quelli davvero importanti: Elodie.

Elodie

Dal cast dei concorrenti al ruolo di co-conduttrice il passo è stato breve per la cantante romana, confermatasi negli ultimi mesi come una delle star della nostra musica, apprezzata per la voce, per il carisma e anche per la bellezza. Spiega Amadeus, come riportato dal Corriere e riferito in conferenza stampa dallo stesso conduttore: “Elodie sarà con me, sarà una delle donne del Festival. L’anno scorso era in gara, stavolta sarà co-conduttrice per una sera. Ha un pubblico fortissimo, è bella, spiritosa, divertente, ironica“.

Per quanto riguarda i nomi delle altre figure femminili del Festival, secondo TvBlog.it ci sono ampie possibilità di poter vedere accanto ad Ama anche un’altra cantante, Anna Tatangelo. Ci sarebbero invece ancora trattative in corso con Elettra Lamborghini.

Sanremo 2021: gli ospiti

Ancora più rumore fanno però i primi ospiti confermati dal presentatore del Festival. Sul palco dell’Ariston tornerà infatti anche Achille Lauro, Big che proprio qui ha incendiato la propria carriera nel corso delle ultime due edizioni: “Sarà ospite fisso: ci regalerà cinque quadri, uno per ogni serata“.

Achille Lauro

L’altro ospite fisso è un grande calciatore, attualmente in forza al Milan. Uno dei protagonisti dello sport più amati e rispettati sul campo di gioco ma anche al di fuori, grazie a un personaggio costruito sapientemente negli anni con intelligenza e grande carisma: Zlatan Ibrahimovic. Lo conferma Amadeus: “Posso anche ufficializzare la presenza in tutte le cinque sere di Zlatan Ibrahimovic: non salterà nessuna partita del Milan, nonostante io da interista ci abbia provato in tutti i modi“.

Di seguito una canzone dedicata al campione svedese: