Ospiti di Domenica In: Mara Venier chiama due storici volti Rai e un cantante

Dopo Fabrizio Corona, Pamela Prati ed Enrico Brignani (ci sarebbe dovuto essere anche Rocco Siffredi, ma alla fine ha dato forfait), gli ospiti della nuova puntata di Domenica In sono due storici volti Rai e di un cantante. A rivelarli è stato il portale televisivo di Davide Maggio.

“Nella prossima puntata di Domenica In, Mara Venier accoglierà in studio due personaggi ben noti al pubblico televisivo, soprattutto Rai. DavideMaggio.it è in grado di anticiparvi in anteprima che domenica 8 ottobre approderanno nella trasmissione di Rai 1 Giancarlo Magalli e Loretta Goggi”.

Giancarlo Magalli torna così in Rai dopo l’esperienza a Il Cantante Mascherato del 2022 che lo ha visto partecipare insieme alla figlia sotto la maschera della Lumaca. Loretta Goggi, invece, è una habitué della trasmissione: è stata ospite di zia Mara nel corso della prima puntata della scorsa stagione e nuovamente a marzo di quest’anno per lanciare il suo show Benedetta Primavera.

A Magalli e Goggi si aggiungerà anche il cantante Tommaso Paradiso che promuoverà il suo prossimo tour, Tommy 2023.

Venier, ecco chi potrebbe condurre Domenica In in futuro.

Un paio di settimane fa Mara Venier in un’intervista rilasciata a Gente ha dichiarato che il suo successore a Domenica In potrebbe essere Alberto Matano. Il conduttore de La Vita in Diretta ha commentato così le parole dell’amica e collega: “Io a Domenica In ? Ma non penso possa esistere Domenica In senza di lei. – si legge su Gente – Se e quando Mara deciderò di smettere di farla dovrà essere per forza un altro programma“.