Ospiti di Domenica In, Mara fa sul serio: un grande ritorno e due nomi forti

Per la terza puntata di Domenica In Mara Venier ha deciso di fare sul serio ed ha invitato alla sua corte degli ospiti davvero interessanti. Domenica vedremo il grande ritorno di Pamela Prati nello studio in cui ci regalò l’iconico tormentone ‘mamma Pamela‘, ma ci saranno anche Rocco Siffredi ed Enrico Brignano.

Zia Mara ha poi invitato personalmente Fabrizio Corona mandandogli un vocale affettuoso (che l’ex re dei paparazzi ha pubblicato sul suo canale Telegram). Non solo quello della Prati, a Domenica In ci sarà anche un altro ritorno, ma di tutt’altro tipo. Davide Maggio ha svelato in anteprima che Memo Remigi farà il suo comeback in Rai dopo l’addio a Oggi è Un Altro Giorno per le accuse di molestie.

Gli ospiti di Domenica In del 1° ottobre.

“Domenica sarà il giorno del rientro. Dopo l’increscioso episodio, le polemiche e la cacciata da Oggi è un Altro Giorno, Memo Remigi sta per tornare a Viale Mazzini. DavideMaggio.it è in grado di anticiparvi che il cantante sarà ospite della prossima puntata di Domenica In. Allontanato in malo modo dalla Rai, Memo aveva paventato un’azione legale che, vista l’ospitata, si presume non sia in essere. Possiamo anticiparvi anche gli altri ospiti della terza puntata di Domenica In, in onda il primo ottobre: Pamela Prati, Giulia Bevilacqua, Enrico Brignano e Rocco Siffredi. Si tratta per Fabrizio Corona”.

Memo Remigi e le scuse per la Morlacchi.