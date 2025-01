Ospiti di Carlo Conti: Mercoledì 12 Febbraio

Mancano circa venti giorni all’inizio del Festival di Sanremo 2025, e Carlo Conti sta rivelando gli ospiti. Dopo aver annunciato la lista dei big e dei co-conduttori, ha svelato alcuni super ospiti, tra cui Damiano David, frontman dei Maneskin. Damiano parteciperà come super ospite nella serata di mercoledì 12 febbraio, ma si esibirà per la prima volta da solista, senza la band. Non saranno presenti Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio. La scelta di Damiano di intraprendere una carriera da solista è recente, con il suo primo singolo “Silverlines”, prodotto da Labrinth, uscito nell’autunno del 2024.

Per questa nuova fase della sua carriera, Damiano ha deciso di utilizzare il suo nome completo, per distaccarsi dal marchio dei Maneskin, spiegando che “prima ero Damiano dei Maneskin, il mio cognome sembrava rubato”. A settembre, il cantante inizierà un tour mondiale.

In ambito personale, Damiano ha recentemente concluso una relazione con Giorgia Soleri e ha avviato una storia d’amore con l’attrice americana Dove Cameron. Per il 29esimo compleanno di Dove, Damiano ha fatto una romantica dedica su Instagram, elencando le qualità che ama in lei e affermando: “Ancora non riesco a credere che tu sia la mia ragazza. Ti amo angelo”.

Infine, Jovanotti sarà il super ospite nella prima serata del Festival, prevista per martedì 11 febbraio, e l’annuncio è stato confermato da Conti.