Ospiti della prossima puntata di Domenica In: assente Dargen D’Amico

Mara Venier questo weekend tornerà a condurre Domenica In dal suo studio romano ma, al contrario di quanto sperato, Dargen D’Amico non figura nella lista degli ospiti.

La conduttrice, intervistata dal Corriere della Sera in merito alle polemiche sul comunicato letto in diretta dall’amministratore delegato della Rai, ha anche parlato di Dargen D’Amico spiegando perché lo ha interrotto durante il suo discorso a favore dei migranti.

“Perché ho interrotto Dargen D’Amico? Perché eravamo in ritardo, molti artisti dovevano ancora cantare […] si figuri se ho paura ad affrontare il tema dei migranti. L’ho fatto molte volte. Ora ho invitato Dargen D’Amico in trasmissione domenica prossima, spero che venga. Il disagio mio era per il tempo, non per le domande. È ovvio che una domanda sull’immigrazione richiede una riflessione ampia, una risposta complessa, che non si risolve in trenta secondi. I giornalisti sono sempre stati i benvenuti nelle mie trasmissioni, e sono sempre stati liberi di fare le domande che ritenevano più opportune. Così è accaduto anche domenica scorsa: hanno chiesto a Ghali di Gaza, a Dargen D’Amico dei migranti. C’era una trasmissione da portare a termine, trenta cantanti da ascoltare. Ripeto: mi dispiace aver interrotto Dargen, lo aspetto domenica da me”.

Nonostante l’invito ufficiale, Dargen D’Amico domenica non andrà da Mara Venier. Fra gli ospiti annunciati da Davide Maggio ci sono: Il Tre e Mr Rain (che in occasione dello speciale domenicale sanremese non hanno fatto in tempo a esibirsi), i Ricchi e Poveri e l’inedito duo Nek e Renga.

Ospiti di Domenica In, ci saranno Il Tre e Mr Rain (ma non i Santi Francesi e i BNKR44)

Ai cantanti sopracitati si aggiungeranno anche Sabrina Ferilli e Sergio Assisi (per la promozione della fiction Gloria) e vari volti di Mare Fuori come Carmine Recano, Vincenzo Ferrera, Giacomo Giorgio e Massimiliano Caiazzo.

Fra gli assenti, oltre Dargen D’Amico, anche i Santi Francesi e i BNKR44 che la scorsa domenica non hanno avuto modo di esibirsi e per questo erano stati invitati di default nella prossima puntata.