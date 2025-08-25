Ospiti d’eccezione al Festival di Venezia: glamour e sorprese

Al Festival di Venezia, si attendono grandi nomi del cinema, molti dei quali hanno un legame speciale con la manifestazione. George Clooney, con una storia di 26 anni al Lido, sarà presente per promuovere il film Jay Kelly di Noah Baumbach. Il legame di Clooney con Venezia è profondo: ha sposato Amal Alamuddin nella città e, mentre non ha ricevuto le chiavi della città, è celebre per un cocktail inventato da lui stesso.

Cate Blanchett farà il suo ritorno dopo aver presieduto la giuria nel 2020. Quest’anno gareggerà con Father Mother Sister Brother di Jim Jarmusch, affiancata da altre stelle come Charlotte Rampling e Adam Driver, vincitore del premio Coppa Volpi.

A Venezia torneranno anche Noomi Rapace e Jude Law, che interpreterà Vladimir Putin in Il Mago del Cremlino, insieme a Alicia Vikander. Emma Stone, una presenza costante, presenterà Bugonia. Jacob Elordi, star di Euphoria, parteciperà con il tanto atteso Frankenstein di Guillermo Del Toro.

Tra le novità, Dwayne Johnson e Julia Roberts faranno il loro esordio al festival. Roberts, già icona di Cannes, presenterà After the Hunt di Luca Guadagnino.

Il panorama italiano vedrà la presenza di Toni Servillo e Pierfrancesco Favino, oltre a giovani talenti come Lena Garrel e Giulia Maenza, che potrebbero rappresentare il futuro del cinema. La Mostra sarà, dunque, un palcoscenico di riconoscimenti e nuove promesse, con molti attori a un passo dal successo.