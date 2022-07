In queste settimane Cristiano Malgioglio è impegnatissimo con la promozione del suo nuovo singolo Sucu Sucu, ma da settembre tornerà a lavorare in tv. Rivedremo il cantautore su Rai Uno nella giuria di Tale e Quale Show insieme a Loretta Goggi e Giorgio Panariello. Non è finita qui, perché da giovedì 1 dicembre Malgy condurrà Mi Casa Es Tu Casa su Rai Tre. Si tratta di un programma non lontano da A Raccontare Comincia Tu di Raffaella Carrà. Cristiano Malgioglio ogni settimana accoglierà un ospite del mondo della cultura, dello spettacolo, della politica o dello sport e con lui farà delle lunghe chiacchierate.

“Lo spirito di questa trasmissione è ‘vieni a casa mia a farti due risate e una bella chiacchierata?’. Vedrete delle belle chiacchierate con grandi personalità del mondo dello spettacolo e non soltanto. – si legge sul sito della Rai – Nessuna barriera, l’atmosfera è intima e informale, proprio come quando si va a trovare un amico a casa sua. Ogni ospite ripercorrerà il suo passato, farà rivelazioni e discuterà di momenti difficili, ma come lo si fa con una persona cara. Così come si parla cucinando o sfogliando un album di fotografie”.

Malgioglio e il primo possibile ospite di Mi Casa Es Tu Casa.

Nonostante manchino ancora cinque mesi alla prima puntata di Mi Casa Es Tu Casa, Cristiano ha già in mente chi invitare. Secondo Tv Blog, Malgioglio proverà a far arrivare ‘a casa sua’ alcuni dei cantati dell’ultimo Eurovision Song Contest, la prima possibile ospite a cui manderà un invito è Chanel Terrero. Si tratta della cantante di SloMo, che Malgy aveva definito ‘la Jennifer Lopez dei discount‘ e alla quale aveva chiesto scusa in un programma spagnolo.

“Mi casa es tu casa quindi avrà nel sapore intimo delle mure domestiche la sua vera forza, ma certamente non mancheranno elementi di spettacolo, sarà prima di tutto una festa, un momento di puro intrattenimento, tenendo alla larga tutte le cose brutte che viviamo tutti i giorni. In questo senso sono già in corso contatti per portare nel programma artisti che hanno partecipato all’ultima edizione dell’Eurosong, prima fra tutte naturalmente Chanel Terrero, con cui c’è stato quel misunderstanding, per altro subito ricomposto”.

Scelta azzeccata, magari in studio Cristiano e Chanel potrebbero regalarci un bel featuring sulle note di SloMo.