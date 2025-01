Ospite lascia Domenica In per un ritardo, Mara: “È arrabbiato?”

Ieri, durante la puntata di Domenica In, Toni Servillo, insieme a Salvo Ficarra e Valentino Picone, era atteso per presentare il nuovo film L’Abbaglio. Tuttavia, a causa di un malinteso sulla scaletta, Servillo non è riuscito a entrare in studio. Mara Venier, conduttrice del programma, ha confermato che Servillo non è potuto restare a causa di un impegno con uno spettacolo al Teatro Argentina. Ficarra e Picone, presenti in studio, hanno spiegato l’accaduto, sottolineando che Servillo voleva moltissimo partecipare ma le tempistiche non lo hanno consentito.

Durante la trasmissione, Mara ha esposto il suo dispiacere per l’assenza di Servillo, dicendo che sentiva una sorta di colpa avendo precedentemente annunciato la sua presenza. I due comici hanno chiarito che Servillo era già presente negli studi, ma a causa dei ritardi sulla scaletta, non ha potuto rimanere. Hanno invitato il pubblico a vedere il suo spettacolo al Teatro Argentina, descritto come meraviglioso.

Mara ha aggiunto che le era stato comunicato che Servillo poteva rimanere fino alle 16.15, ma in realtà era già quasi l’ora di partenza. Ha espresso il suo dispiacere per la situazione: “C’è stato un errore di comunicazione, mi dispiace davvero tanto. Ora vado al Teatro Argentina e lo aspetto fuori.” Ha anche manifestato preoccupazione riguardo alla possibile reazione di Servillo, chiedendosi se si fosse arrabbiato per la situazione. Ficarra e Picone hanno confermato che l’orario inizialmente comunicato a Mara era errato e che in realtà Servillo doveva lasciare prima per raggiungere il teatro, dove il pubblico lo aspettava già in sala.

Poco dopo, Servillo è riuscito a collegarsi telefonicamente con Mara per pochi secondi, rassicurandola: “Ciao Mara, non fa niente. Mi dispiace molto, ma io tra poco comincio. Ci sarà un’altra occasione e adesso vi saluto.” Questo epilogo ha smorzato i toni della situazione, evidenziando che nonostante l’incertezza, Servillo e Venier mantengono un buon rapporto.