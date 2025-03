Ospite di Monica Setta si sente male negli studi Rai: “Ricoverata”

Durante l’ultima puntata di “Storie Di Donne Al Bivio”, Monica Setta ha ricevuto Alda D’Eusanio, che ha recentemente fatto notizia per una gaffe. Nel corso dell’intervista, Setta ha rivelato che la settimana precedente un loro amica in comune, Barbara De Rossi, ha avuto un malore dietro le quinte. Mentre si sottoponeva al trucco, De Rossi ha cominciato a vomitare ed è stata immediatamente trasportata all’ospedale Gemelli. Setta ha raccontato che Barbara all’inizio sembrava sentirsi bene, ma ha poi avuto un episodio drammatico che ha richiesto il suo ricovero. Fortunatamente, dopo un breve periodo di degenza e accertamenti, De Rossi è stata dimessa e sta bene.

Barbara De Rossi ha spiegato di aver avuto un attacco di labirintite acuta, un disturbo che provoca sintomi intensi e improvvisi. Ha descritto l’esperienza come terribile, con sintomi che l’hanno portata a trascorrere sei giorni in uno stato di grande disagio. Dopo vari esami, tra cui una TAC e una risonanza magnetica, le è stata diagnosticata una labirintite fulminante. De Rossi ha espresso gratitudine per il personale del reparto di neurologia del Policlinico, sottolineando la loro professionalità. Ha anche condiviso la sua paura di morire, che ha provato mentre non riusciva a comprendere cosa le stesse accadendo. Ora, dopo aver superato momenti di grande paura, Barbara è finalmente tornata a sorridere.