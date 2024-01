Ospitata di Ilary Blasi a Verissimo: da Silvia Toffanin per smentire Cristiano Iovino?

Ilary Blasi domenica ritornerà a Verissimo. Un’ospitata finalizzata alla promozione del libro Che Stupida! La Mia Verità in cui racconta di nuovo il divorzio da Francesco Totti rivelando altri dettagli e anche “una bomba”. Ad annunciarlo sono stati i profili social della trasmissione che non hanno però lasciato trapelare niente.

L’annuncio dell’ospitata è arrivato poche ore dopo l’intervista che Cristiano Iovino ha rilasciato a Il Messaggero dove ha parlato di “frequentazione intima”.

“Ci siamo conosciuti nel 2020, attraverso i social” – le parole di lui – “In seguito ci siamo accordati per conoscerci di persona a una mostra di Banksy che in quel periodo facevano in centro a Roma. L’ho contattata su Instagram commentando scherzosamente un suo selfie in ascensore. Poi abbiamo iniziato a vederci di più. Ci vedevamo da me e qualche volta nel negozio di Alessia Solidani ai Parioli. […] Una volta mi ha invitato a New York. Mi propose di raggiungerla. Era lì con la sorella. Ma io ero in Messico e alla fine decisi di non andare. Quando ci vedevamo, fine 2021 e prima di Noemi Bocchi allo stadio, lei era sposata. Ma non era una storia, piuttosto una frequentazione intima. Si stava insieme quando gli impegni di lavoro lo concedevano. Potevano passare anche mesi senza vederci. Non parlavamo mai di Totti. Ma mi aveva fatto capire che il suo matrimonio era praticamente finita e che vivessero da separati in casa. Altrimenti avrei evitato quella situazione. Dopo il mio no a New York non ci siamo più visti come prima. Siamo rimasti in buoni rapporti”.