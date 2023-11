Ospitata di Annalisa a X Factor, Fedez punge Morgan: “Sei contento?”

Durante la prima puntata dei live di X Factor Morgan ha detto chiaramente che Bellissima di Annalisa è musicalmente banale e armonicamente inesistente. Dichiarazioni alle quali sono seguite le repliche in musica di Francesca Michielin e Ambra Angiolini. E ieri sera proprio la Michielin ha annunciato l’ospitata della Scarrone nella prossima puntata del talent di Sky. Fedez da capace uomo di spettacolo non si è lasciato sfuggire l’occasione di servire un’adorabile shade al collega giurato: “Morgan sei contento?“.

L’ospitata di Annalisa ad X Factor e il nuovo singolo.

Giovedì 16 novembre Annalisa sarà a X Factor per presentare il suo nuovo singolo, Euforia (vera perla del suo nuovo album): “Sono giorni incredibili quelli che sto vivendo. Perché do po il Forum di Milano non mi sono ancora ripresa e sono con la testa ancora lì e devo dirvi grazie davvero. Ma non rilassiamoci troppo, perché io sto preparando un’altra bella sorpresa per voi. Perché sta per uscire un nuovo singolo. Ci sto lavorando già da un po’ a questa uscita. La presenterò per la prima volta ad X Factor in un’ospitata nella quarta puntata. Non vedo l’ora e sarà bello. Questa cosa era organizzata da settembre e ci stiamo lavorando da un po’. Non è fatta nelle ultime settimane, non so se serve, ma è sempre bene dirlo“.

Annalisa giovedì prossimo davanti a Morgan…

Annalisa quando giovedì canterà di fronte a Morgan#XF2023pic.twitter.com/0yri7GEdNk — Mery ~ TIME DID (@MaryMary242) November 9, 2023

Annalisa, il testo di Euforia.

Ma che bella era la centrale elettrica

Da sdraiati sopra il tetto della macchina

Ce l’avevi

Ma dicevi sottovoce

Io non ho paura, ah-ah

Paura, ah

E mettiamo sottosopra la mia nostalgia

Quella che, che poi conosci solo tu in teoria

Le mani sulle guance

Fior di latte

Euforia

Sono passate quante settimane

Non lo so

All night long

Mi hai fatto piangere e ballare, oh-oh-oh

Che dolce malinconia

Oh mamma, mamma, mamma

Sarà per questa maledetta gelosia

Maledetta euforia, sono pazza di te

Euforia, sono

Sul traghetto con il vento che ci spettina

Quasi a casa dopo una vacanza pessima

Ci rimane stretto al polso un braccialetto portafortuna, ah-ah

Tu giura, ah

Che mettiamo sottosopra la mia nostalgia

E la luna sta salendo dietro la foschia

Le mani sulle guance

Fior di latte

Euforia, sono

Passate quante settimane

Non lo so

All night long

Mi hai fatto piangere e ballare, oh-oh-oh

Che dolce malinconia

Oh mamma, mamma, mamma

Sarà per questa maledetta gelosia

Maledetta euforia, sono pazza di te

Euforia, sono pazza di te

Qualcosa si muove

Euforia, sono pazza di te

Siamo noi controluce

Euforia, sono pazza di te

La nascita di un’altra Venere

Siamo io e te

Che dolce malinconia

Che dolce malinconia

Oh mamma, mamma, mamma

Sarà per questa maledetta gelosia

Maledetta euforia, sono pazza di te

Euforia, sono pazza di te

Euforia, sono