Ospitalità in Puglia: Dialoghi sul Futuro del Turismo e degli Investimenti

Un’occasione di confronto tra istituzioni, esperti e investitori ha avuto luogo in Puglia per discutere il futuro dell’ospitalità e dello sviluppo turistico. La seconda edizione di Apulia Tourism Investment 2025, organizzata durante il BTM, ha registrato un bilancio positivo. L’iniziativa mira a rafforzare il ruolo della Puglia come meta di eccellenza per il turismo internazionale e ad attrarre investimenti in un settore in forte espansione. Focus dell’evento è stata l’analisi delle politiche pubbliche e delle opportunità per il settore privato, proponendosi come un momento di dialogo per delineare un futuro integrato, sostenibile e innovativo per il turismo regionale. La Puglia continua quindi a destare l’interesse di diversi investitori, evidenziando l’importanza della collaborazione tra pubblico e privato per il progresso del settore.