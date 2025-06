Ospitalità 4.0: Innovazioni e Tendenze di Host 2025

L’industria dell’ospitalità e del fuoricasa sta vivendo una trasformazione significativa, alimentata da innovazioni tecnologiche come l’automazione intelligente e menù guidati dall’AI, insieme a un crescente focus sulla sostenibilità. Questo panorama in evoluzione cerca di offrire esperienze multisensoriali e immersive, con soluzioni tecnologiche unite a design accoglienti.

Secondo ExportPlanning, si prevede che nel 2024 la produzione globale dei settori rappresentati a Host 2025 raggiunga i 189,9 miliardi di euro, con la ristorazione professionale in crescita dell’8,6%. L’Italia si conferma leader nell’export di attrezzature per l’ospitalità, eccellendo nelle macchine da caffè e panificazione.

Host 2025, la fiera di Fiera Milano, si prepara a ospitare oltre 1.700 espositori, di cui il 44% provenienti da 54 paesi, il che la rende un punto di riferimento internazionale per le tendenze del settore. L’evento avrà luogo dal 17 al 21 ottobre 2025 e attirerà oltre 700 buyer da circa 75 paesi.

Il salone si concentrerà su vari settori, tra cui ristorazione, bakery e caffè, con un’attenzione particolare all’Arte Bianca, che mette in risalto l’innovazione in ambito di efficienza energetica e qualità. Il segmento delle macchine da forno è previsto in crescita, sostenuto dalla domanda di pizze gourmet e prodotti biologici.

In parallelo, il mondo del bar e caffè si evolve, con offerte sempre più specializzate. Host 2025 includerà anche un ricco palinsesto di eventi, con chef stellati e competizioni, arricchendo ulteriormente l’esperienza dei visitatori. La manifestazione mira a posizionarsi sempre più su scala internazionale, con l’obiettivo di diventare un hub strategico per il networking nel settore dell’ospitalità globale.

Fonte: www.beverfood.com