Ospedaletti, la rinascita dell’ex stazione turistica

La stazione ferroviaria di Ospedaletti, inaugurata nel 1872 e attiva fino al 2001, potrebbe tornare a vivere grazie all’imprenditore Paolo Piccone. Acquistata per circa un milione di euro dal comune nel 2022, Piccone sta per concludere le pratiche burocratiche necessarie per il progetto di riqualificazione, con modifiche al piano originale che saranno presentate entro fine anno.

Nel passato, a fine Ottocento, la stazione aveva trasformato il borgo in una meta turistica di prestigio, attirando l’aristocrazia europea e favorendo la costruzione di alberghi, un casinò e ville. Se le modifiche saranno approvate, i lavori per un nuovo ristorante e hotel potrebbero partire entro fine 2026. Nonostante ci siano stati interessamenti da parte del gruppo Arimondo, sia l’attuale proprietario che il comune sono contrari a un eventuale passaggio di mano dell’edificio.

L’ex stazione sarà destinata a uso turistico. Le modifiche richieste dal comune prevedono la rimozione di una zona dedicata alla Spa, pur mantenendo i balconi e la biglietteria per preservare i marmi e i legni pregiati. Il progetto si compone di un albergo con otto camere al primo piano e altrettante in mansarda, e di un ristorante e bar al piano terra. Vi sono già gruppi interessati ad affittare gli spazi per chef rinomati.

Negli anni Trenta, un importante intervento di ammodernamento trasformò la struttura con nuove decorazioni e materiali, come la pietra rosa di Borgio Verezzi, e la stazione divenne fondamentale per collegare Ospedaletti a Parigi in sole ventiquattro ore, aprendo le porte a un turismo internazionale.