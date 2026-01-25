8.4 C
Animali

Ospedale veterinario pubblico a Perugia

In Umbria, gli animali domestici sono ormai parte integrante della famiglia per più di un nucleo su due. I dati mostrano che il 52,7% delle famiglie possiede almeno un cane o un gatto, una percentuale ben superiore alla media nazionale del 37,7%.

La consigliera comunale di Perugia, Margherita Scoccia, propone l’istituzione di un ospedale veterinario pubblico e gratuito nel capoluogo umbro. La proposta prevede la creazione di una struttura aperta 24 ore su 24, dotata di pronto soccorso, servizi di cura e assistenza, pensata soprattutto per sostenere le fasce più deboli della popolazione, come pensionati e nuclei familiari fragili, che spesso devono affrontare costi veterinari insostenibili.

L’obiettivo è anche quello di riqualificare immobili già esistenti, dando un doppio beneficio alla comunità. La consigliera sottolinea come il valore sociale degli animali da compagnia sia ormai ampiamente riconosciuto, specialmente per anziani e persone in condizioni di solitudine o disagio. Tuttavia, l’impossibilità di far fronte alle spese veterinarie rischia di innescare drammatiche conseguenze a catena, come rinuncia alle cure, abbandoni, incremento del randagismo e maggiore pressione sui canili sanitari.

Un servizio pubblico accessibile non viene presentato come una politica “per gli animali” in alternativa alle persone, ma come una misura concreta che intercetta un bisogno umano, riducendo situazioni di disagio, prevenendo costi sociali futuri e sostenendo le fasce più vulnerabili della popolazione. La proposta verrà discussa in Quarta Commissione, dove saranno ascoltati i pareri di esperti del settore.

