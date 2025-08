Ospedale veterinario pubblico a Perugia: un aiuto concreto per gli animali

La proposta di un ospedale veterinario pubblico a Perugia mira a garantire assistenza gratuita e continua per gli animali domestici, con particolare attenzione a famiglie in difficoltà economica. L’iniziativa, presentata dalla consigliera comunale Margherita Scoccia, intende creare un modello innovativo che coniuga inclusività e valorizzazione degli spazi pubblici.

Questo ospedale avrebbe come obiettivo principale quello di offrire cure veterinarie senza costi per gli animali di proprietà di persone a basso reddito, anziani e famiglie in difficoltà, oltre ad animali senza famiglia ospitati nei canili e nei gattili comunali. Scoccia ha sottolineato come in Italia l’accesso alla salute degli animali da compagnia sia spesso influenzato dalla situazione economica dei proprietari, con il rischio che le difficoltà finanziarie conducano a abbandoni.

La proposta implica la collaborazione con vari enti, tra cui la Facoltà di Veterinaria dell’Università degli Studi di Perugia, l’Asl Umbria 1 e le associazioni animaliste. Tali partnership potrebbero garantire il supporto scientifico e operativo necessario per l’implementazione dell’ospedale.

La creazione di questa struttura si propone di rispondere a un bisogno concreto della comunità e di migliorare la tutela del benessere animale, contribuendo a una maggiore responsabilità sociale. Il progetto rappresenterebbe un passo significativo verso una società più inclusiva e attenta alla salute degli animali.