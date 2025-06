Ospedale ‘Di Venere’: Eccellenza in Medicina Fetale

L’unità operativa complessa di Medicina fetale dell’Ospedale “Di Venere” di Bari, diretta dal dottor Paolo Volpe, ha ottenuto la presidenza della World Association of Perinatal Medicine (Wapm) con la nomina della ginecologa Valentina De Robertis. Questo riconoscimento sottolinea l’importante ruolo del centro barese nel campo della Medicina fetale a livello nazionale e internazionale.

La perinatologia si occupa della salute della madre e del bambino durante la gravidanza, il parto e i primi giorni di vita. Una diagnosi precoce e una gestione efficace delle condizioni fetali, in relazione anche a patologie materne, sono determinanti per la qualità della vita del neonato.

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha evidenziato come la Puglia si distingua per la creazione di una rete regionale dedicata alla patologia materno-fetale, con il Dipartimento di gestione avanzata del rischio riproduttivo dell’Asl Bari come riferimento. Questo dipartimento collabora attivamente con altri centri regionali per garantire il buon funzionamento della rete.

Luigi Fruscio, direttore generale dell’Asl, ha dichiarato che questa nomina rappresenta il risultato di una strategia della Regione e dell’Asl Bari, che hanno investito risorse per migliorare la salute materno-fetale. Il centro accoglie specializzandi da tutto il territorio nazionale, offrendo un ambiente formativo innovativo.

Infine, Paolo Volpe ha commentato che questo incarico alla Wapm è un orgoglio per la sanità pugliese e offre l’opportunità di rafforzare la presenza della rete regionale nel panorama scientifico internazionale.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.baritoday.it