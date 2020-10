Erano entrambi in una sala di attesa dell’ospedale “Santa Maria delle Grazie” di Pozzuoli (Napoli) per essere sottoposti ad una vista specialistica. Un uomo di 44 anni (che in passato ha svolto la professione di infermiere in alcuni ospedali del Nord) ha chiesto ad un altro paziente di 41 anni dapprima di offrigli una sigaretta, poi di dargli anche un accendino.

Alle rimostranze del 41enne – ora dovrei prestarti anche un polmone: è quanto avrebbe detto – l’ex infermiere non ha esitato a ferirlo mettendogli le dita negli occhi. E lo ha fatto con forza fino a causare gravi danni al bulbo oculare destro della vittima. Allertati dai sanitari sul posto sono giunti i carabinieri della caserma di Licola che hanno bloccato ed arrestato l’ex infermiere.