La Procura di Bari ha aperto un inchiesta sulla realizzazione dell’ospedale Covid alla Fiera del Levante. Nei giorni scorsi sono state effettuate acquisizioni di documenti su disposizione del pool che si occupa dei reati contro la pubblica amministrazione.

La realizzazione della struttura della Fiera è stata gestita dalla Protezione civile regionale, tramite le modalità dell’emergenza. L’obiettivo è verificare l’assegnazione degli appalti, la lievitazione dei costi (passata da 8,5 a 17,5 milioni), le modalità previste di gestione.

L’ospedale è stato dato in gestione al Policlinico di Bari, che non lo ha ancora attivato a causa di una serie di adempimenti tecnici tuttora in corso e dei problemi relativi all’individuazione del personale.