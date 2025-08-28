23.5 C
Ospedale AI in Cina: rivoluzione sanitaria senza precedenti

Ospedale AI in Cina: rivoluzione sanitaria senza precedenti

In un’epoca dominata dall’intelligenza artificiale, la sanità si sta preparando a una trasformazione radicale. Il primo ospedale al mondo gestito interamente da AI, chiamato “Agent Hospital”, ha aperto in Cina. Questo ospedale dispone di 42 medici virtuali e 4 infermieri robotici distribuiti su 21 reparti, in grado di diagnosticare fino a 10 mila pazienti in pochi giorni, superando di gran lunga l’efficienza delle strutture tradizionali.

Al centro dell’Agent Hospital ci sono agenti intelligenti autonomi, specialisti in vari ambiti medici. Questi “medici digitali” possono interagire con i pazienti, porre domande e formulare diagnosi in tempo reale, elaborando milioni di dati clinici e casi precedenti con una precisione diagnostica del 93,06%, rispetto al 73% dei medici umani.

Uno degli aspetti più significativi dell’Agent Hospital è la sua operatività continua, 24 ore su 24, senza interruzioni, il che lo rende una risorsa strategica per i sistemi sanitari sovraccarichi. Tuttavia, l’implementazione di queste tecnologie solleva interrogativi sul futuro del personale sanitario. Si prevede che la diffusione di ospedali simili potrebbe ridurre significativamente il fabbisogno di infermieri e radiologi, generando trasformazioni nel mercato del lavoro invece di semplici sostituzioni.

Ci sono anche preoccupazioni riguardo alla “disumanizzazione” dell’assistenza sanitaria. Mentre alcuni pazienti apprezzano l’interazione con chatbot, molti altri desiderano mantenere un contatto umano. Si prospetta quindi una medicina “ibrida”, in cui l’intelligenza artificiale gestisce compiti logisitici, mentre i professionisti umani si occupano dei casi più complessi e della relazione con il paziente.

Infine, l’AI in sanità reca con sé questioni etiche e legali, come la responsabilità per diagnosi errate e l’accesso ai dati clinici. La Cina guida il progresso in questo campo, con l’Occidente che adotta un approccio più cauteloso a causa di normative e costi.

