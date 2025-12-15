Ospedale abbandonato a San Bonifacio

Un vecchio ospedale, situato a San Bonifacio, è diventato un luogo insalubre e antigienico, con il rischio di sviluppo di malattie infettive-diffusive. Il Dipartimento di prevenzione dell’Ulss 9 ha ricevuto un report dei carabinieri che descrive la situazione come una sorta di discarica abusiva, con gravi criticità igienico-sanitarie.

L’intero complesso è stato trasformato in un riparo notturno per senzatetto e ragazzini, molti dei quali sono cittadini stranieri irregolarmente presenti sul territorio nazionale. Le telecamere di videosorveglianza hanno catturato immagini di giovani che entrano nell’edificio per acquistare sostanze stupefacenti, imbrattare con bombolette spray o pernottare all’interno.

Il capitano della Compagnia carabinieri di San Bonifacio ha segnalato la situazione al Comune, chiedendo l’adozione di un provvedimento per mettere in sicurezza l’area e inibire l’accesso a terzi non autorizzati. La situazione è stata definita come una “bomba” in centro, con rifiuti accatastati nei corridoi e condizioni insalubri e maleodoranti.

Il presidente della Commissione sicurezza ha affermato che esiste un’altra “bomba” in centro, ovvero lo stabile in abbandono di via Camporosolo, dove si è sviluppato un piccolo incendio e dove i solai sono precari e potrebbero implodere. Entrambe le situazioni sono state segnalate come problematiche e richiedono un urgente intervento.