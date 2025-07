Osimhen verso il Galatasaray: ultime novità sul trasferimento

Nell’ambito delle trattative di calciomercato, la situazione riguardante Victor Osimhen, centravanti del Napoli, si sta evolvendo rapidamente. Secondo quanto rivelato da Alfredo Pedullà, il Galatasaray è disposto ad accettare le condizioni imposte dagli azzurri riguardo alla cessione del giocatore.

Nel pomeriggio, il club turco ha fatto sapere via email di essere d’accordo sul veto che impedirebbe a Osimhen di trasferirsi a un’altra squadra italiana per i prossimi due anni, una clausola voluta dal Napoli per evitare una possibile rivendita nel campionato nostrano. Tuttavia, la richiesta di una percentuale sulla futura rivendita sembra complessa da realizzare, poiché comporterebbe un onere economico maggiore per il Galatasaray, che ha già preventivato un valore di 75 milioni per l’acquisto del calciatore.

Un altro punto critico riguarda le garanzie sul pagamento dei 75 milioni di euro. Il Galatasaray ha promesso di fornire una lettera di credito, fondamentale per il Napoli come rassicurazione sui termini di pagamento che dovrebbero essere completati entro il 2026. La scadenza per ricevere questa documentazione è fissata a lunedì. Fino ad allora, le due società continueranno a dialogare intensamente per cercare di definire tutti gli aspetti del trasferimento di Osimhen, potenzialmente uno dei trasferimenti più significativi di questa finestra di mercato.