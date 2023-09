Osimhen, Napoli: "Mai voluto offendere il calciatore con i video"

Il Napoli prova a ricomporre la rottura con Victor Osimhen e a chiudere il caso legato ai video pubblicati su TikTok. “Il Calcio Napoli, onde evitare qualsivoglia strumentalizzazione sul tema, precisa di non avere mai voluto offendere o prendere in giro Victor Osimhen, patrimonio tecnico della società. A dimostrazione di ciò, durante il ritiro estivo, il Club ha fermamente respinto ogni offerta ricevuta per il trasferimento all’estero dell’attaccante”, rende noto il club campione d’Italia con un comunicato.

Napoli, la spiegazione: ma non ci sono scuse a Osimhen

“Rappresenta dato di esperienza comune il fatto che sui social, in particolare su TikTok, da sempre, il linguaggio espressivo viene realizzato con leggerezza e creatività, senza avere avuto, nel caso che ha visto protagonista Osimhen, alcuna intenzione di dileggio o di derisione -prosegue il comunicato del club azzurro-. Comunque se Victor avesse percepito una qualsiasi offesa nei suoi confronti questa era estranea a qualsivoglia volontà della società”.

Osimhen e la bufera video, cosa è successo

Martedì 26 settembre il Napoli ha pubblicato e poi rimosso un video che ironizzava sul rigore ottenuto e sbagliato da Osimhen nel match pareggiato domenica scorsa per 0-0 a Bologna. Nella clip, al centravanti è stata abbinata una voce ‘da cartone’ animato: Osimhen chiede il rigore, lo ottiene e lo sbaglia. Sui social rimbalza un altro video in cui l’attaccante nigeriano fa da sfondo ad un ritornello che lo accosta ad una noce di cocco. Si tratta di un trend (#coconut) in voga in questi giorni sul social cinese. Consiste nell’abbinare, attraverso la app di editing video della piattaforma, le proprie immagini alla canzoncina “I’m a coconut (traduzione=sono una noce di cocco)”.

“Quanto accaduto sul profilo ufficiale del Napoli sulla piattaforma TikTok non è accettabile. Un filmato che deride Victor è stato prima reso pubblico e poi, ma ormai tardivamente, cancellato”, ha scritto Roberto Calenda, l’agente del calciatore, su X. “Un fatto grave che crea un danno serissimo al giocatore e si somma al trattamento che il ragazzo sta subendo nell’ultimo periodo tra processi mediatici e fake news. Ci riserviamo la valutazione di intraprendere azioni legali ed ogni iniziativa utile a tutelare Victor Osimhen”, conclude Calenda. Il giocatore, che ha cancellato le foto con la maglia del Napoli da Instagram, ieri è sceso regolarmente in campo nel match vinto 4-1 contro l’Udinese ed è anche andato in gol.