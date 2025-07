Osimhen al Galatasaray: la strategia vincente di De Laurentiis

Il Napoli si prepara a una nuova fase dopo la conclusione della trattativa per Victor Osimhen, ora ufficialmente al Galatasaray. Il presidente Aurelio De Laurentiis ha gestito l’operazione con grande astuzia, malgrado le pressioni esterne e il countdown verso la scadenza del contratto del calciatore.

La trattativa ha preso una piega decisiva l’8 luglio, quando il Galatasaray ha capito che per riportare Osimhen era necessaria una solida garanzia economica. Dal quel momento, il club turco ha messo in moto un meccanismo complesso, coinvolgendo banche e dirigenti per finalizzare una delle operazioni più costose della loro storia. Solo dopo 12 giorni di intenso lavoro, l’affare è stato ufficialmente chiuso.

Il Napoli ha ottenuto esattamente quanto richiesto: un totale di 75 milioni, con una clausola anti-Serie A che impedisce al calciatore di trasferirsi in Italia per due anni. Inoltre, la trattativa include commissioni e bonus che possono far lievitare ulteriormente l’importo. Questo incasso si aggiunge a quello ottenuto per l’affare Kvaratskhelia di gennaio, portando le finanze della società a circa 150 milioni.

Con queste risorse, la squadra può ora concentrarsi sul rafforzamento del proprio organico, preparandosi a una nuova stagione con ambizioni elevate. De Laurentiis ha dimostrato, ancora una volta, di saper navigare le acque del mercato calcistico con la maestria di un esperto. Il Napoli guarda al futuro con rinnovata fiducia, pronto a scrivere nuovi capitoli della sua storia.