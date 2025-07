Osimhen al Galatasaray: il colpo da 75 milioni che sorprende

Il mercato dei trasferimenti continua a movimentare le squadre di calcio europee. Recentemente, il Galatasaray ha ufficializzato l’acquisto dell’attaccante nigeriano Victor Osimhen, ex giocatore del Napoli.

L’accordo è stato confermato tramite un comunicato del club turco, che ha annunciato di aver versato 75 milioni di euro al Napoli per assicurarsi il cartellino del calciatore. Inoltre, il Galatasaray riconoscerà al club partenopeo il 10% dell’importo in caso di una futura vendita di Osimhen.

Nel comunicato si specifica che Osimhen ha firmato un contratto quadriennale che entrerà in vigore a partire dalla stagione 2025-2026. Le condizioni economiche dell’accordo prevedono un compenso netto annuale di 15 milioni di euro, accompagnato da un premio fedeltà di 1 milione di euro per ogni stagione e 5 milioni di euro all’anno per i diritti d’immagine.

Questa operazione segna un passo importante per il Galatasaray, che intende potenziare il proprio attacco e alimentare le proprie ambizioni sia in campionato che nelle competizioni europee.