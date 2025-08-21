27 C
Roma
giovedì – 21 Agosto 2025
Tecnologia

Oscillazioni nei titoli tecnologici USA: il futuro dell’IA

Nel 2025, i titoli tecnologici statunitensi legati all’intelligenza artificiale hanno vissuto forti fluttuazioni. Dopo un eccezionale incremento che ha visto il Nasdaq salire oltre il 50% dai minimi di aprile, il settore ha subito un brusco rallentamento. A metà agosto, il Nasdaq Composite ha registrato una perdita di circa il 2% in una settimana, mentre l’indice S&P 500 Information Technology ha ceduto oltre il 2,5%, influenzato da prese di profitto e da valutazioni ritenute eccessive.

Le valutazioni rimangono un tema centrale, con i multipli che si attestano intorno a 30 volte gli utili attesi a 12 mesi. Questo rende il settore vulnerabile a segnali di rallentamento. I timori di una bolla si intensificano, soprattutto in considerazione della crescente intensità di capitale. Ad esempio, Meta ha ridotto la liquidità disponibile mentre il settore continua a investire enormemente nell’intelligenza artificiale. Secondo stime, i capital expenditure cumulati di Microsoft, Alphabet, Amazon e Meta saliranno da 220 miliardi a quasi 270 miliardi. Tuttavia, non è certo se questi investimenti porteranno a ritorni concreti o a un’ulteriore corsa tecnologica con margini in calo.

Il contesto macroeconomico aggiunge ulteriore volatilità. Con la Federal Reserve che si avvicina a un possibile cambio di policy sui tassi, le preoccupazioni legate all’inflazione e a segnali di rallentamento occupazionale alimentano incertezze. Le elevate valutazioni delle big tech diventano più fragili in un ambiente di costi del capitale elevati, spingendo i capitali verso settori difensivi come utility e sanità.

La correzione ha avuto ripercussioni globali, con perdite anche per i produttori di semiconduttori, come Nvidia, e società europee come ASML e Infineon. La vulnerabilità dei mercati conferma che, dopo mesi di entusiasmo, gli investitori richiedono modelli di business solidi e ritorni tangibili.

