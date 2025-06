Oscar Piastri trionfa al GP di Spagna: dettagli e classifica!

Oscar Piastri ha trionfato nel Gran Premio di Spagna, nona prova del Campionato Mondiale di Formula 1, con la sua McLaren sul circuito del Montmelò. L’australiano ha concluso la gara in testa, davanti al compagno di squadra Lando Norris, portandosi a 10 punti di vantaggio su di lui nella classifica piloti. Charles Leclerc, al terzo posto, ha approfittato dell’entrata della safety car negli ultimi giri. A seguire si sono piazzati George Russell quarto, Nico Hulkenberg quinto e Lewis Hamilton sesto. Max Verstappen, decimo, ha ricevuto una penalizzazione di 10 secondi per un contatto con Russell negli ultimi giri, e la posizione di Leclerc è attualmente sotto investigazione per un presunto contatto con il pilota della Red Bull.

L’ordine di arrivo del GP di Spagna è il seguente:

1. Oscar Piastri (McLaren)

2. Lando Norris (McLaren)

3. Charles Leclerc (Ferrari)

4. George Russell (Mercedes)

5. Nico Hulkenberg (Kick Sauber)

6. Lewis Hamilton (Ferrari)

7. Isack Hadjar (Racing Bulls)

8. Pierre Gasly (Alpine)

9. Fernando Alonso (Aston Martin)

10. Max Verstappen (Red Bull)

Dopo la gara, la classifica piloti vede al primo posto Piastri con 186 punti, seguito da Norris con 176. Max Verstappen occupa la terza posizione con 137 punti, mentre George Russell e Charles Leclerc sono rispettivamente quarto e quinto con 111 e 94 punti.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.adnkronos.com