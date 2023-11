Oscar Frau de La Caserma: la reazione alla dichiarazione di Andrea Gramiccia

Nel corso della prima puntata de La Caserma, la recluta Andrea Gramiccia ha fatto coming out e dichiarato la propria cotta per Oscar Frau. Lo ha fatto parlandone con le sue amiche ed etichettando il sardo come “el fuego”. “Frau è proprio cagliaritano, el fuego! Mamma mia. Tanta roba!”.

Gramiccia de La Caserma ha una cotta per Frau ma non sa se è gay https://t.co/mV4c3Ma44x #LaCaserma — BICCY.IT (@BITCHYFit) November 13, 2023

In un secondo momento con la recluta Brunori, Andrea Gramiccia ha detto: “Comunque Carasau [il nome in codice che è stato dato da loro a Oscar Frau, ndr] mi piace, glielo vorrei dire. Lo so che è il secondo giorno!“. Ottenendo come risposta dall’amica un equilibrato: “Il mio consiglio è di aspettare e non forzare le cose perché ti potresti prendere un bel palo dritto in faccia“. Andrea Gramiccia ha poi aggiunto: “Non voglio forzare le cose, ma da quando sono entrato l’ho notato subito. Mi ha colpito come persona. E’ strano e non riesco a focalizzarlo, mi intriga una cifra. C’ho preso una cotta pazzesca!“.

Nel parlare di Oscar, Andrea si è commosso e si è messo a piangere e il sardo è andato ad abbracciarlo inconsapevole che quelle lacrime fossero causate indirettamente proprio da lui.

Oscar Frau: la reazione via social alla dichiarazione di Andrea Gramiccia

Per questo motivo quando la puntata è andata in onda Oscar Frau ha reagito così su Instagram: “La mia faccia quando ho scoperto per cosa stava piangendo Andrea Gramiccia” con tanto di occhi spalancati.

Ovviamente non sappiamo come si evolverà il loro rapporto all’interno de La Caserma, ma quel reality è stato registrato nell’estate del 2021 e l’unica certezza è che al momento, Gramiccia, è felicemente fidanzato con un altro tipo.