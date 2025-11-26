Oscar dell’Innovazione Italia

L’Associazione nazionale giovani innovatori (ANGI) sta preparando l’ottava edizione degli Oscar dell’Innovazione, un evento che celebra le eccellenze italiane nel campo dell’innovazione tecnologica e digitale. L’appuntamento più importante è fissato per il 3 dicembre, alla Sala del Tempio di Vibia Sabina e Adriano alla Camera di commercio di Roma.

L’evento sarà un momento di riflessione e propulsione per l’ecosistema italiano dell’innovazione, con un focus su Intelligenza artificiale, cybersecurity e space economy. Saranno premiati 16 progetti innovativi selezionati da tutta Italia, provenienti da startup, PMI e spin-off universitari, con un’attenzione particolare a temi come la mobilità sostenibile, IA, cyber e transizione ecologica ed energetica.

Il 27 novembre si terrà la conferenza stampa di presentazione ufficiale, aperta ai media e alla community innovativa, presso l’Europa Experience del Parlamento europeo a Roma. In questa occasione verrà conferito l’Innovation Leader Award a Lisa Offside, una content creator nota per il suo impegno nell’empowerment femminile nei social media.

L’evento del 3 dicembre sarà animato da un parterre di altissimo livello, con la partecipazione di istituzioni come l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, la Polizia postale e il ministero della Difesa, nonché eccellenze scientifiche quali ACN, ENEA, Istituto italiano di tecnologia e Consiglio nazionale delle ricerche. Saranno presenti anche voci dal territorio, con Regione Lazio e Comune di Roma, e una testimonianza autorevole dal Vaticano con il cardinale Angelo Bagnasco.

La conferenza stampa del 27 novembre sarà anche l’occasione per una preview dell’Osservatorio Angi, che analizzerà lo stato dell’innovazione in Italia attraverso il Centro studi ANGI Ricerche, con evidenze su AI, aerospace e cybersecurity. L’evento del 3 dicembre celebra 16 eccellenze under 40, premiando merito e transizione ecologica, in una cornice che promuove anche Roma come hub smart.