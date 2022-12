Oscar dell'Innovazione, a Roma i premi ANGI ai giovani imprenditori

Si è tenuta all’Auditorium dell’Ara Pacis in Roma la quinta edizione del “Premio ANGI – Oscar dell’Innovazione”. Organizzato dall’Associazione Nazionale Giovani Innovatori, l’evento ha dato spazio agli innovatori che al meglio, nell’arco di quest’anno, si sono distinti grazie a idee imprenditoriali brillanti e di successo. “Siamo lieti dello straordinario successo di pubblico e di contenuti di questa V edizione del Premio ANGI – Oscar dell’innovazione”, ha dichiarato il Presidente ANGI, Gabriele Ferrieri. “Il digitale, le nuove tecnologie e i giovani talenti rappresentano i punti cardine su cui rilanciare l’ecosistema del nostro Paese e come Angi, in qualità di punto di riferimento dell’innovazione digitale in Italia, siamo lieti di vivere questo momento da protagonisti, dialogando con le principali istituzioni del Paese. Siamo, poi, affiancati dalle principali corporate italiane e internazionali, ciò ci permette di dare il nostro contributo e prezioso sostegno alla valorizzazione del made in Italy, dei giovani talenti e dei programmi di open innovation che mirano a rafforzare l’eco sistema economico italiano”.

Numerosi anche i massimi esponenti delle istituzioni italiane intervenute alla premiazione: Roberto Gualtieri, Sindaco di Roma Capitale; Andrea Abodi, Ministro per lo Sport e i Giovani; Lorenzo Marinone, Delegato del Sindaco alle Politiche Giovanili di Roma Capitale; Carlo Corazza, Direttore degli Uffici del Parlamento Europeo in Italia; Elena Grech, Deputy Chief Rappresentanza Commissione Europea in Italia; Francesco Tufarelli, Direttore Generale Presidenza del Consiglio; Alessandro Coppola, Direttore Innovazione e Sviluppo ENEA; Roberto Sgalla, Direttore Centro Studi Americani. “È un appuntamento importante, siamo contenti di ospitarlo a Roma perché stiamo caratterizzando la città sempre più come una grande capitale dell’innovazione, dei giovani e delle startup. Stiamo chiamando a raccolta le migliori energie e intelligenze per aiutarci a migliorare la città. I giovani devono tornare a essere protagonisti del rilancio di Roma”, ha detto il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri.

“Bisogna dare possibilità ai ragazzi di realizzare i propri progetti imprenditoriali. Sono tante le proposte che perveniamo e noi, come Governo, abbiamo il dovere di inserire le realtà innovative nel circuito economico produttivo e dobbiamo favorire il prestito d’onore che deve essere maggiormente promosso perché è importante mostrare fiducia a coloro che rappresentano il nostro futuro”, ha dichiarato Andrea Abodi, Ministro per lo Sport e i Giovani. “Dobbiamo investire sulla loro responsabilizzazione. In questo momento, come istituzione, stiamo lavorando sul concetto di responsabilità e sulla sua disciplina. La responsabilità, infatti, deve essere conseguenza della c.d. disciplina del merito. Solo questo modo possiamo fare la differenza. Ci vorrà sicuramente del tempo e io sono pronto a iniziare un viaggio volto alla rivalorizzazione di valori che per lungo tempo sono stati mortificati”.

I vincitori di questa edizione 2022 sono 25 aziende suddivise per 12 categorie:

Agritech & Sustainability: Rachael S.r.l. e Enismaro

Energy & Environment: Sinergy Flow.

Mobility & Smart City: Energy Dome e Wash4Green

Aerospace & Robotics: AIKO e Seares

Culture & Tourism: Ingordo, Way, Appennini for all

Mind & Training: Hacking Talents e UnoBravo.

Communication & Mass Media: Cryptoland Podcast e Legolize

Blockchain & Digital Industry: Colata Studio e Coderblock

Habit & Society: Blowhammer e Donna Jewel

Entrepreneurship & Tech: A3CUBE, Wiralex – WorldZ, NDG

Sport & Wellness: Vesta Calcio e Twilo

Science & Health: Zenit Studio e Nomos

Nel corso dell’evento, sono stati consegnati anche premi speciali a: Giorgio Metta, Direttore Scientifico Istituto Italiano di Tecnologia (IIT); Andrea Dianetti, Attore e Conduttore; Danilo Iervolino, Imprenditore, Editore BFC Media SPA, Presidente U.S.SALERNITANA 1919; Lorenzo Zurino, Founder & CEO The One Company, Virgo Holding, Efebo Sicily, Presidente IEF – Italian Export Forum; Andrea Visconti, Imprenditore e Content Creator Buster-K; Domenico De Rosa, Presidente SMET; Michela Sciurpa, Amministratore Unico SviluppUmbria; Nicola Alemanno, Sindaco di Norcia. Inoltre, è stata presentata la seconda parte della ricerca realizzata dall’Osservatorio ANGI Ricerche in collaborazione con Lab21.01, nelle persone di Roberto Baldassari, Direttore Comitato scientifico ANGI e Direttore Generale LAB.21.01, e Adelina Chiara Balsamo, Direttore Italian Globe e Direzione Ufficio Presidenza ANGI.