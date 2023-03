Oscar, Dante Ferretti: "Mi dispiace per l'Italia, ci rifaremo il prossimo anno"

“Mi dispiace per l’Italia agli Oscar, nessun Premio, ci rifaremo il prossimo anno”. Parole laconiche da parte del pluripremiato Premio Oscar Dante Ferretti, tra i votanti dell’Academy, in una intervista all’Adnkronos. E aggiunge: “Non sono riuscito a vedere la manifestazione, ma mi dispiace per Steven Spielberg, avevo dato il mio voto al suo film, ‘The Fabelmans’, bellissimo. Una simbolica presenza italiana comunque c’è stata con l’omaggio a Gina Lollobrigida di cui si parlava già da settimane”.

Anche sul cinema italiano poche parole da parte di Dante Ferretti: “Gode di ottima salute? Dipende dai film che si realizzano, ormai si fanno molte serie. Sembra una battuta – continua- Vado poco al cinema perchè lavoro moltissimo. In questo momento sto facendo solo film americani. Quattro giorni fa ho finito il film ‘Verona’ che è un musical americano su ‘Romeo e Giulietta’”.

Aspettiamo dunque un altro Oscar per Dante Ferretti, già vincitore di tre statuette (‘The Aviator’, ‘Sweeney Todd- Il diabolico barbiere di Fleet Street’, ‘Hugo Cabret’)? “La ringrazio – risponde all’Adnkronos – sono già pesanti quelle che ho a casa posizionate su mensole Ikea, in un equilibrio precario, rischiano continuamente di infrangersi. Forse dovrò farle rifare al più presto da un falegname”.