Oscar 2026: i film italiani in corsa per la nomination

È stata avviata la selezione per il film italiano che rappresenterà l’Italia nella categoria Miglior film internazionale agli Oscar. L’ANICA ha scelto 24 opere che si contenderanno la candidatura, comprendendo registi noti come Silvio Soldini, Gabriele Salvatores e Andrea Segre.

Il comitato di selezione ha rivelato l’elenco dei film che hanno debuttato tra il 1° ottobre dell’anno precedente e il 30 settembre dell’anno corrente. Tra i titoli spiccano “Le assaggiatrici” di Silvio Soldini, che narra la storia di una donna incaricata di assaggiare i pasti di Hitler; “Napoli-New York” di Gabriele Salvatores, che esplora la sua poetica italo-americana; e “Berlinguer. La grande ambizione” di Andrea Segre, un ritratto storico-politico.

Altri film in lizza includono “Diamanti” di Ferzan Özpetek, “Follemente” di Paolo Genovese, “Duse” di Pietro Marcello e “Il treno dei bambini” di Cristina Comencini. La selezione presenta una varietà di generi e stili, dimostrando la ricchezza della produzione italiana contemporanea.

Nonostante le scommesse in corso, non ci sono favoriti certi. “Le assaggiatrici” si distingue per il suo tema internazionale, mentre “Napoli-New York” di Salvatores offre un forte impatto culturale. Si prevede che film con una forte identità culturale, come quelli di Soldini e Segre, possano avere maggiore attenzione da parte dell’Academy.

È importante notare che “La Grazia” di Paolo Sorrentino non è eleggibile poiché uscirà dopo la scadenza per le selezioni, nonostante l’interesse suscitato al Festival di Venezia. Il comitato di selezione dell’ANICA voterà il 23 settembre per scegliere il rappresentante italiano agli Oscar, mentre l’Academy annuncerà la shortlist il 16 dicembre. La cerimonia di premiazione si svolgerà a marzo.