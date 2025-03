Oscar 2025: Pronostici e Modalità per Seguire la Cerimonia di Premiazione

Tutto è pronto per la notte degli Oscar 2025, che si svolgerà il 2 e 3 marzo al Dolby Theatre di Ovation Hollywood a Los Angeles, trasmessa in Italia da Rai 1 e RaiPlay. La cerimonia, condotta dal comico Conan O’Brien, avrà un tono commemorativo a causa degli incendi che hanno colpito Los Angeles recentemente, con tributi alle vittime e ai danni subiti, incluso un possibile ricordo di Gene Hackman, attore vincitore di due Oscar.

Tra i film favoriti emerge “Emilia Pérez” di Jacques Audiard, con 13 candidature. Tuttavia, controversie riguardanti vecchi tweet della protagonista, Karla Sofia Gascón, potrebbero influenzare le sue possibilità di vittoria. In seconda posizione si trovano “The Brutalist” di Brady Corbet e “Wicked” di Jon M. Chu, entrambi con 10 candidature. “Anora” di Sean Baker, vincitore della Palma d’oro a Cannes, è anch’esso tra i favoriti.

Le nomination al miglior film comprendono “Anora”, “The Brutalist”, “A Complete Unknown”, “Conclave”, “Dune – Parte 2”, “Emilia Pérez”, “I’m Still Here”, “Nickel Boys”, “The Substance” e “Wicked”. Nella categoria per la miglior regia spiccano i nomi di Sean Baker, Brady Corbet, James Mangold, Jacques Audiard e Coralie Fargeat.

Le nomination per i premi attoriali includono Cynthia Erivo, Karla Sofia Gascón, Mikey Madison, Demi Moore e Fernanda Torres per le attrici, e Adrien Brody, Timothée Chalamet, Colman Domingo, Ralph Fiennes e Sebastian Stan per gli attori. La cerimonia promette di essere un evento ricco di emozioni e sorprese.