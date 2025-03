OSCAR 2025: ELTON JOHN tra i candidati

La 97ª edizione dei Premi Oscar è in programma per questa notte, domenica 2 marzo, al Dolby Theatre di Hollywood e sarà trasmessa in diretta su Rai 1 e Raiplay nella notte tra il 2 e il 3 marzo. Il red carpet inizierà alle 23:30 e la cerimonia avrà inizio intorno all’1:00, presentata dal comico Conan O’Brien. Gli Oscar di quest’anno celebreranno la città di Los Angeles, colpita dai gravissimi incendi dello scorso gennaio. Con oltre 10mila membri votanti dell’Academy, tra cui nomi importanti del cinema italiano, la competizione per le statuette si preannuncia molto intensa.

Per quanto riguarda le nomination musicali, tra i candidati per la Miglior colonna sonora ci sono Volker Bertelmann per “Conclave”, Daniel Blumberg per “The Brutalist”, Clément Ducol e Camille per “Emilia Pérez”, John Powell e Stephen Schwartz per “Wicked”, e Kris Bowers per “Il robot selvaggio”. Per la Miglior canzone originale, le nomination includono “El mal” di Clément Ducol, Camille e Jacques Audiard (“Emilia Pérez”), “Like a Bird” di Abraham Alexander e Adrian Quesada (“Sing Sing”), “The Journey” di Diane Warren (“The Six Triple Eight”), “Mi camino” di Clément Ducol e Camille (“Emilia Pérez”), e “Never Too Late” di Elton John e altri (“Elton John: Never Too Late”).

