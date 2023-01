Oscar 2023, Lady Gaga ottiene una candidatura: tutte le nomination

Oggi sono state annunciate tutte le nomination degli Oscar 2023 che saranno consegnati durante la cerimonia di premiazione che si terrà il prossimo 12 marzo. Fra i candidati anche Lady Gaga che ha realizzato la colonna sonora del film Top Gun Maverick.

🚨Hold My Hand di Lady Gaga per “Top Gun: Maverick” è stato nominato nella categoria “Best Original Song” agli #Oscars2023. È la quarta nomination per Gaga! #OscarNominations2023 pic.twitter.com/xDuzJLekLy

— 🇮🇹 (@LMonstersITA) January 24, 2023