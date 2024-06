OSCAL Modern8 Smartphone Offerta 90Hz(2024), 16GB RAM+256GB ROM, 6.75” HD+, 50MP, 6000mAh, 4G Dual SIM,Android 13 Telefono Cellulare, Face ID/Fingerprint/3 Slot/3.5mm Jack/OTG

129,99€

(as of Jun 26, 2024 14:30:42 UTC – Details )

Prezzo:





Descrizione prodotto

🔥🔥【Spazio Infinito, Possibilità Illimitate】Con il processore octa-core Unisoc T616, che raggiunge fino a 2,0 GHz, e i suoi impressionanti fino a 16GB di RAM, il MODERN8 smartphone ti immergerà in un ambiente fluido e multitasking, offrendoti un’esperienza multimediale eccezionale. Dì addio ai ritardi nella ricarica e goditi giochi ininterrotti al massimo. Approfitta di un’ampia memoria con i 256GB di ROM del MODERN8 e il supporto per schede TF fino a 1TB.

🔥🔥【Schermo HD+ da 6,75 Pollici, una Meraviglia Visiva】Goditi lo splendido schermo HD+ da 6,75 pollici del telefono cellulare MODERN8, con una risoluzione di 720*1600 e un rapporto di aspetto di 20:9. Osserva la brillantezza di ogni colore, la raffinatezza dei bordi sottili e la transizione fluida. Immergiti nell’esperienza uditiva con l’altoparlante Smart-K box, che trasforma la musica e i momenti del film in esperienze coinvolgenti che risuonano con puro piacere.

🔥🔥【Fotocamera VGA e AI da 50 MP+8 MP】 Cattura il mondo con dettagli incredibili con la fotocamera da 50 MP di alta qualità. Con la fotocamera AI e la tecnologia VGA, lo smartphone dispone di algoritmi avanzati per soddisfare le diverse esigenze fotografiche. Che si tratti di scatti notturni, ritratti, moda professionale o panorami, Modern8 è progettato per catturare splendide immagini in ogni scenario. Lascia che il tuo smartphone diventi la tua fotocamera tascabile!

🔥🔥【Dove il potere non prende mai una pausa!】Il OSCAL MODERN8 telefono supporta Bluetooth 5.0 e WiFi dual-band 2.4G/5G per garantire una connettività veloce e affidabile. Alimentato giorno e notte da una mega batteria da 6000mAh. Quando hai bisogno di una spinta, la ricarica rapida da 18W entra in azione e ti permette di tornare immediatamente in azione.

🔥🔥【DOKE OS 4.0 basato sull’ultimo sistema Android 13】OSCAL si è sempre concentrata nel migliorare l’esperienza dell’utente e, pertanto, ha sviluppato il sistema operativo Doke. Passando dalla versione 2.1 del sistema operativo alla versione 4.0, l’ultima aggiornamento del sistema operativo porta con sé caratteristiche più user-friendly per grafiche intuitive e controlli fluidi. OSCAL MODERN8 con sistema operativo Android 13, vieni e provale!

🔥🔥【Rendi tutto più divertente per essere più efficiente】Gli smartphone economici OSCAL MODERN8 ti consentono di sbloccare il tuo dispositivo con un solo tocco. Puoi anche abilitare il riconoscimento facciale nelle Impostazioni di sistema per sbloccare rapidamente il telefono con un solo battito di ciglia. Il sistema di navigazione 4 in 1, GPS/GLONASS/Beidou/Galileo, offre una localizzazione più veloce e precisa. Il connettore per cuffie da 3,5 mm ti consente di godere di un’esperienza chiara di musica e video.

🔥🔥【Custodia protettiva gratuita e garanzia di due anni】OSCAL garantisce la qualità in ogni fase della produzione. Ogni smartphone OSCAL Modern8 viene fornito con una custodia protettiva gratuita e una garanzia di due anni. In caso di domande, il nostro team di assistenza clienti professionale è disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7 per aiutarti. Scopri la sicurezza dell’impegno di Blackview per la qualità e la soddisfazione del cliente.