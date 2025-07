OSCAL MARINE 1: Smartphone Rugged Android 12GB/128GB, IP68

🔥 Offerta Amazon

💸 Prezzo: 169,99€

⭐ Valutazione: 4.5 / 5

OSCAL MARINE 1 – Only the Brave

Preparati a scoprire un nuovo modo di vivere le tue avventure! Con OSCAL MARINE 1, il rugged smartphone del 2025, avrai a disposizione un alleato potente e affidabile per ogni sfida. Grazie alla sua struttura resistente e leggera, questo dispositivo non è solo un telefono, ma un compagno insostituibile.

🌊 Resistenza senza compromessi

OSCAL MARINE 1 è progettato per resistere a condizioni estreme. Con certificazione MIL-STD-810H e una resistenza all’acqua fino a 1,5 metri per 30 minuti, è impermeabile e resistente alla polvere. Cadute da 1,2 metri? Nessun problema! È l’ideale per chi ama l’avventura, che tu sia in montagna, in cantiere o esplorando nuove città.

🚀 Prestazioni eccezionali

Dotato di un processore Octa-core Unisoc T615, con 12 GB di RAM e 128 GB di memoria espandibile fino a 2 TB, OSCAL MARINE 1 offre velocità e fluidità senza rivali. La tecnologia di raffreddamento intelligente mantiene il dispositivo fresco, anche durante le sessioni di gaming o uso intensivo. Non perderai mai un colpo, sia nella vita di tutti i giorni che nelle tue attività più emozionanti!

📱 Funzionalità intelligenti

La modalità guanti 2.0 ti permette di utilizzare il telefono senza doverli togliere, mentre il sistema GPS avanzato garantisce il miglior percorso, qualsiasi sia la tua destinazione. Inoltre, con la funzione NFC, puoi effettuare pagamenti in modo rapido e sicuro. Non solo un gadget, ma uno strumento che semplifica la vita di tutti i giorni!

Due vantaggi pratici del prodotto:

Autonomia Prolungata: Fino a 720 ore in standby e supporto per ricarica inversa a 5W, così puoi caricare altri dispositivi mentre sei in movimento. Fotocamere Potenti: La fotocamera posteriore da 16 MP e quella frontale da 8 MP, unite a modalità avanzate come la HDR, ti permettono di immortalare ogni attimo con una qualità straordinaria.

Un compagno di avventura da non perdere

Che tu stia lavorando in ambienti estremi o esplorando la natura, OSCAL MARINE 1 è la scelta perfetta per chi non si ferma mai! Approfitta della garanzia di due anni e degli aggiornamenti OTA per mantenere il tuo dispositivo sempre al top. Inizia la tua avventura con OSCAL e scopri la resistenza unita a prestazioni senza pari!