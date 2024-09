Osama – Colle Stick Extra Forte, Set 4 Pezzi + 1 Omaggio, 10 gr – Soluzione Ideale per Scuola, Ufficio e Università – Facile da Usare, Resistente e Sicura per i Bambini, con Ingredienti Naturali

3,49€

Descrizione Prodotto

Le colle Osama sono da sempre una conferma in termini di qualità e sicurezza.

Sono ideali per dare libero sfogo alla creatività sia a scuola che a casa nella realizzazione di lavoretti e decorazioni fai da te.

Colle stick con ingredienti naturali

Oltre alla versione classica, la Colla in stick Osama è disponibile nella formulazione con ingredienti naturali.

La colla stick Osama è perfetta per incollare carta, cartoncino, fotografie, tessuti.

La speciale formulazione in pasta extra forte, garantisce massima tenuta e resistenza nel tempo. Non si attacca alle dita e asciuga rapidamente senza sbavature, aloni o increspature.

Formula in pasta extra forte Priva di solventi Lavabile a 40°

Per un mondo più pulito!

La linea di colle Osama con ingredienti naturali nasce per contribuire alla salvaguardia del nostro pianeta.

Pensata per l’ambiente, è perfetta a scuola, in casa e in ufficio.

La sua formulazione naturale è composta da acqua, saccarosio e amido di mais.

Sicura

Perfetta da utilizzare sia a scuola che a casa in totale sicurezza. Non contiene solventi ed è lavabile a 40°.

Disponibile in 3 diversi misure

10 gr per l’astuccio a scuola, 20 gr per lavoretti più grandi o 40 gr per chi non vuole rischiare di rimanere senza? Scegli la misura più adatta alle tue esigenze!

Formato convenienza

Confezione scorta da 10 colle, perfetta per essere condivisa in classe durante le attività creative.

SET COLLE STICK 4 PEZZI + 1 OMAGGIO: Pratica confezione da 4 pezzi + 1 gratis di Colla Stick super adesiva da 10 gr l’una, ideale per rifornire la cancelleria di ragazzi e bambini, per scuola, ufficio, casa e università

DISPONIBILE IN FORMULA NATURALE: Oltre alla versione classica, la Colla in stick Osama è disponibile nella formulazione con ingredienti naturali, composta da acqua, amido di mais e saccarosio

PRATICA E VERSATILE: Ideale a scuola, a casa e in ufficio per la sua praticità, versatilità e facilità d’uso, perfetta per lavoretti, fai da te e collage. Il tappo ermetico e il meccanismo a vite prevengono l’essicazione del prodotto

ADATTA AI BAMBINI: La colla Stick è incolore, atossica e senza solventi, adatta all’uso per i più piccini e lavabile con acqua a 40°

EXTRA FORTE E SCORREVOLE: Basta una sola passata per incollare carta, cartoncino, foto e materiali leggeri senza creare grumi, grazie alla sua consistenza che permette di rilasciare sulla carta la giusta quantità di colla. Non si attacca alle dita e asciuga rapidamente senza sbavature, aloni o increspature