3.3 C
Roma
domenica – 11 Gennaio 2026
Attualità

Orvieto riduce bidoni strada

Da stranotizie
Immagine del sito StraNotizie.it

L’assessore all’ambiente Andrea Sacripanti ha affermato che l’80% dei bidoni sarà rimosso dalle strade perché gli esercenti hanno scelto di utilizzare locali interni o di dotarsi di un magazzino. Ciò è stato deciso a seguito della nuova tassa di 100 euro al mese che i commercianti dovranno pagare se non potranno tenere i cassonetti all’interno e dovranno invece usare le schermature di prossima adozione.

Il regolamento di igiene urbana prevede che i bidoni non vengano tenuti all’esterno e l’amministrazione è intervenuta per eliminare la disparità di trattamento. Coloro che si sono adeguati alle disposizioni hanno dovuto sacrificare parte dei propri locali per tenere i bidoni o dotarsi di un magazzino pagando un canone mensile. Chi ha continuato a utilizzare i bidoni all’esterno era in difetto e non era sottoposto a nessun tipo di onere.

Il termine del primo gennaio era ordinatorio e non perentorio e serviva per avere una risposta rispetto a quanti avrebbero deciso di utilizzare ancora i bidoni a cielo aperto o avrebbero scelto di allinearsi al regolamento. La quantificazione del canone è stata fatta sulla base delle tabelle regionali, dei prezzi di mercato dei magazzini e una stima di buon senso, individuando una cifra di 100 euro mensili che non strozzasse le attività, ma non fosse nemmeno simbolica.

Articolo precedente
Tari a Pesaro, Comune chiede 1,2 milioni a Marinelli Cucine
Articolo successivo
Can Yaman e altri 7 vip coinvolti in maxi-blitz
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.