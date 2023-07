Ortizan X10 Speaker Bluetooth Portatile-Cassa Altoparlante Bluetooth Waterproof IPX7-Con Luce,Fino a 30h di Autonomia,3 Effetti Sonori Stereo Hi-Fi Bassi, Vivavoce Microfono-Con AUX, TF

Dal marchio

Con tecnologia auto-innovativa e perseveranza, Ortizan ha fornito prodotti elettronici di alta qualità a clienti di tutto il mondo per soddisfare lo stile di vita di intrattenimento e svago dei suoi 15 milioni di utenti.Negli ultimi 5 anni, Ortizan è stato rispettato da musicisti e amanti della musica di tutto il mondo, proprio perché Ortizan ha sempre perseguito: riprodurre autenticamente la musica degli artisti.

Casse Portatili Bluetooth

Più Opzioni di Colore

Perché Ortizan è un marchio di fiducia?

Ortizan è un’innovazione di prodotto supportata da numerosi professionisti e ogni anno stiamo aumentando il budget di ricerca e sviluppo dei prodotti, ed è cresciuto esponenzialmente negli ultimi anni!

Qual è la nostra visione?

Una riproduzione fedele della musica degli artisti per ogni appassionato di musica

Perché scegliere Ortizan?

Esperienza sonora diversa, luci LED uniche e colorate, immergiti nel mondo della musica e goditi un’esperienza musicale diversa.

Pile ‏ : ‎ 1 Ioni di litio pile necessarie. (incluse)

Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 7,62 x 7,62 x 17,02 cm; 531 grammi

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 11 agosto 2020

Produttore ‏ : ‎ Ortizan

ASIN ‏ : ‎ B08FDPW8KR

Numero modello articolo ‏ : ‎ X10

Paese di origine ‏ : ‎ Cina

Aggiornamenti software garantiti fino a ‏ : ‎ sconosciuto

★ Spettacolo di Luci Colorate RGB: L’altoparlante Bluetooth LED wireless non è solo un altoparlante musicale, ma anche una luce notturna unica con diversi temi che cambiano colore, Fare doppio clic su “EQ” per accendere/spegnere la luce. Un display a luce arcobaleno completamente ridisegnato vibra, fa fasi e lampeggia al ritmo della musica grazie a un Cassa LED Bluetooth. Le luci sfumate ti daranno davvero l’atmosfera di festa mentre ascolti la musica!

★ IPX7 100% Estremamente Impermeabile: Questo potente Cassa Bluetooth è certificato impermeabile IPX7, completamente impermeabile contro pioggia, polvere, neve e schizzi e può essere completamente immerso per circa 30 minuti anche in 3 piedi d’acqua. Così puoi goderti questo altoparlante davvero impermeabile sotto la doccia, in piscina, in spiaggia o anche sotto la pioggia senza preoccuparti del tempo e delle condizioni esterne, rendendolo un rocker in movimento!

★ 30 Ore di Musica Meravigliosa: Gli Altoparlanti Bluetooth possono completare 30 ore senza precedenti di riproduzione musicale continua o tempo di conversazione (mic integrato), supporto Bluetooth/scheda TF/AUX e altre funzioni di riproduzione, indipendentemente dal giorno o dalla notte, goditi la musica sempre e ovunque! Puoi anche acquistare due cassa contemporaneamente, con la funzione di abbinamento stereo, per goderti davvero la festa audiovisiva offerta dal cinema surround 3D!

★ Segnale Bluetooth 5.0 Migliorato: Cassa Bluetooth wireless Ortizan può connettersi a dispositivi normalmente anche in ambienti estremamente difficili senza interferenze di segnale. Che tu stia arrampicando all’aperto, giocando sulla spiaggia o accampandoti lontano dalla città, avrai un eccellente supporto del segnale! Il chip Bluetooth 5.0 supporta il collegamento di qualsiasi dispositivo come smartphone, TV, laptop, ecc.