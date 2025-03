Orsolini, frecciata a Spalletti? L’esultanza ‘particolare’

Riccardo Orsolini è stato uno dei protagonisti della schiacciante vittoria del Bologna contro la Lazio, terminata con un 5-0. L’attaccante rossoblù ha segnato il secondo gol della partita al 48′, avviando la goleada con un bel tocco sotto che ha superato il portiere Provedel. Tuttavia, l’esultanza di Orsolini ha suscitato discussioni e interpretazioni, poiché in molti vi hanno visto un messaggio indirizzato al commissario tecnico della Nazionale, Luciano Spalletti.

Dopo aver segnato, Orsolini ha avvicinato il volto a una telecamera e ha bussato sullo schermo, accompagnato da un saluto con la mano. Questa gestualità è stata vista come una dichiarazione di presenza, un modo per comunicare al ct Spalletti: “ci sono anch’io”. La situazione è ulteriormente accentuata dal fatto che Spalletti ha deciso di non convocare Orsolini per le prossime gare dell’Italia, che affronterà la Germania nei quarti di finale della Nations League, nonostante il giocatore abbia collezionato una stagione conclusa con 11 gol e 4 assist in tutte le competizioni.

L’assenza di Orsolini dalla lista dei convocati ha generato dibattiti tra i tifosi e gli esperti, soprattutto alla luce delle sue recenti prestazioni. La sua esultanza, quindi, non è solo un momento di celebrazione, ma assume connotazioni più profonde, diventando un simbolo della sua aspirazione a far parte della Nazionale italiana. L’episodio evidenzia anche le difficoltà di alcuni giocatori di fronte alle scelte tecniche e le dinamiche interne al mondo del calcio.