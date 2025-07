Orsolini: Bologna pronto a brillare dopo la Champions League

Iniziano a prendere forma le dinamiche del ritiro estivo del Bologna, con il gruppo che si prepara ad affrontare una nuova stagione calcistica. Riccardo Orsolini, attaccante della squadra, ha rilasciato un’intervista a Sky Sport, dove ha sottolineato l’atmosfera positiva all’interno della squadra, ora arricchita dai recenti arrivi di Ciro Immobile e Federico Bernardeschi.

Orsolini ha evidenziato come l’integrazione dei nuovi giocatori sia avvenuta senza difficoltà, grazie a un ambiente accogliente e collaborativo. Ha descritto come il gruppo abbia immediatamente mostrato disponibilità ad aiutarsi, rendendo il processo di ambientamento fluido e naturale. I due nuovi acquisti, secondo il giocatore, non necessitano di presentazioni, data la loro esperienza e il valore aggiunto che porteranno alla squadra.

L’attaccante ha inoltre parlato dell’importanza dell’esperienza vissuta in Champions League, che ha contribuito a migliorare il rendimento della squadra. Orsolini ha affermato che confrontarsi con squadre di alto livello ha elevato il livello di competitività del Bologna, permettendo ai giocatori di ritornare più motivati alle sfide di campionato.

Adesso, il focus si sposta sull’Europa League, con l’obiettivo di capitalizzare l’esperienza accumulata e affrontare la nuova stagione con entusiasmo e determinazione. Il Bologna si prepara a giocare un ruolo di rilievo, con la consapevolezza che potrà contare su una squadra rinnovata e affiatata.