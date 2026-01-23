14.1 C
Orso nero spostato a Banff

Da stranotizie
Il sovrintendente del Parco Nazionale di Banff ha ordinato al personale della fauna selvatica di spostare un orso nero per motivi di sicurezza pubblica in una famosa località sciistica. Il personale della fauna selvatica ha espresso obiezioni, ritenendo che esistano opzioni di gestione diverse che proteggano meglio la salute e il benessere degli orsi e mantengano la sicurezza pubblica. L’orso era stato avvistato a circa 250 metri a valle della stazione della funivia di Goat’s Eye e a 10 metri dalla strada di accesso alla stazione sciistica di Sunshine Village.

Il personale della fauna selvatica ha raccomandato di chiudere immediatamente l’area vicino alla tana alle persone e di limitare il traffico dei veicoli a bassa velocità. Speravano di riallineare la strada di accesso più lontano dalla tana. Tuttavia, il sovrintendente del parco ha deciso di spostare l’orso, ritenendo che il rischio per le migliaia di persone che utilizzano il sentiero fosse troppo grande.

Il personale della fauna selvatica ha espresso preoccupazione per il benessere dell’orso e ha affermato che lo spostamento costituisce un “precedente orribile”. Gli esperti di fauna selvatica sono divisi sull’approccio migliore, alcuni sostengono che la chiusura dell’area sarebbe stata la scelta migliore, mentre altri ritengono che lo spostamento dell’orso fosse accettabile data la vicinanza alla stazione sciistica. Tutti concordano che la circostanza non era ideale a causa del traffico di veicoli, sciatori e cabinovie.

